Novo Governo de António Costa

Mariana Vieira da Silva passa a ser a mais nova entre os 17 ministros de António Costa. Aos 40 anos, sai da sombra de António Costa para ser ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.



Aos 41 anos, Pedro Nuno Santos, o homem que fez funcionar a chamada geringonça, sobe a ministro das Infraestruturas e da Habitação.



O terceiro secretário de Estado promovido a ministro é Nelson de Sousa. Fica com a pasta do Planeamento. De outra geração, com uma vasta experiência política e da confiança política de António Costa, vai gerir os fundos comunitários.



Uma estreia no governo, próximo de Pedro Nuno Santos e também da ala mais à esquerda: Duarte Cordeiro, de 39 anos, deixa a vice-presidência da autarquia lisboeta para ser secretário de Estado adjunto do PM e dos Assuntos Parlamentares.



Há ainda mais três secretários de Estado novos, quatro são reconduzidos.

Saem do governo Pedro Marques e Maria Manuel Leitão Marques para integrarem a lista do PS às europeias.



Para separar águas, diz António Costa, que defende que não é um governo novo e assegura continuidade.