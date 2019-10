Novo Governo. Jerónimo diz ter "muitas dúvidas" de que quantidade signifique qualidade

Jerónimo de Sousa diz ter muitas dúvidas de que quantidade signifique qualidade no novo Governo do PS. O secretário-geral do PCP avisa também que a estabilidade de que fala António Costa para a próxima legislatura não é uma coisa etérea.

Para o líder comunista, estabilidade política é dar resposta aos problemas do país, nomeadamente da cultura.



Jerónimo de Sousa encontrou-se com representantes da Companhia de Teatro dos Aloés, no espaço cultural Recreios da Amadora, que se queixaram da falta de financiamento das artes e do setor cultural.



O líder do PCP diz que é importante agora ver como vai atuar na prática o novo Governo.