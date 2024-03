Novo Governo toma posse na próxima terça-feira

“A posse do Primeiro-Ministro e Ministros do XXIV Governo Constitucional terá lugar na terça-feira, dia 2 de abril, às 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda”, aponta a nota do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Três dias depois, a 5 de abril, é a vez de Marcelo Rebelo de Sousa dar posse aos secretários de Estado, numa cerimónia marcada também para o Palácio da Ajuda: os “Secretários de Estado [tomam posse] na sexta-feira, 5 de abril, também pelas 18h00, no mesmo local”.









Os membros designados para o XXIV Governo Constitucional, hoje apresentado ao Presidente da República pelo primeiro-ministro indigitado (da esquerda para a direita, de cima para baixo): Luís Montenegro, primeiro-ministro; Paulo Rangel, ministro-adjunto e dos Negócios Estrangeiros; Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças; António Leitão Amaro, ministro da Presidência; Manuel Castro Almeida, ministro-adjunto e de Coesão Territorial; Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares; Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional; Rita Júdice, ministra da Justiça; Margarida Blasco, ministra da Administração Interna; Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação; Ana Paula Martins, ministra da Saúde; Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação; Pedro Pires, ministro da Economia; Maria do Rosário Palma Ramalho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia; Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e Modernização; José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Pescas; e Dalila Rodrigues, ministra da Cultura.