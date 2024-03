Foto: Filipe Amorim - Lusa

Acabado de ser eleito novo presidente da Assembleia da República (PAR) com 160 votos favoráveis, José Pedro Aguiar-Branco, antigo ministro e deputado do PSD, falou com a RTP para deixar a promessa de trabalhar agora para que os deputados dignifiquem a instituição Assembleia da República e a democracia saia fortalecida.