Foto: Lusa

Manuel Castro Almeida é o ministro Adjunto e da Coesão Territorial vai gerir os fundos comunitários. O núcleo político do governo está entregue a dois homens do aparelho do PSD: Pedro Duarte vai ser ministro dos Assuntos Parlamentares, uma pasta delicada, num Executivo que precisa de entendimentos partidários para aprovar medidas no Parlamento.