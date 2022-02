Nuno Melo abre caminho a candidatura à liderança do CDS-PP

O eurodeputado anunciou esta terça-feira, através do Facebook, que será candidato caso consiga garantir as condições institucionais para "um caminho novo, unificador", assegurando que não irá abandonar o partido "no momento mais difícil da sua história".







"Uma coisa quero garantir: no que de mim depender, o CDS não acaba aqui. Farei um conjunto de contactos para confirmar que há condições institucionais e práticas para que o CDS possa começar um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador", escreveu Nuno Melo.





De recordar que o atual líder centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, anunciou a demissão no domingo à noite, depois de conhecidos os resultados das eleições legislativas. Foi o pior desfecho de sempre para o CDS-PP, que pela primeira vez fica afastado da Assembleia da República, não tendo conseguido garantir a eleição de qualquer deputado.







Nuno Melo já tinha, de resto, anunciado que iria disputar a liderança do partido num congresso que chegou a estar agendado para novembro, mas acabou por ser cancelado pela direção do partido, o que motivou enorme contestação dentro do CDS-PP.







"Tinha advertido que o cancelamento de um congresso já agendado, com candidatos anunciados, a 24 horas da eleição de delegados, a par da suspensão do tribunal do partido, impedindo-o de dirimir conflitos, seriam erros graves que desmobilizariam o CDS e afastariam o eleitorado (...). Embora o resultado agora obtido confirme inteiramente os meus alertas, não tenciono concentrar-me em ajustes de contas com o passado", sublinha Nuno Melo.















Nos últimos meses, vários membros históricos e antigos dirigentes desfiliaram-se do partido, incluindo o ex-ministro da Economia, António Pires de Lima, e o ex-deputado Adolfo Mesquita Nunes.