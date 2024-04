Nuno Melo. CDS tem de "atualizar a mensagem" e "chamar pessoas"

Já antes, João Almeida tinha sublinhado que, apesar de ausente do Parlamento por dois anos, o CDS não deixou de trabalhar pelos portugueses.O centrista considerou ainda que, a AD tem a oportunidade de governar "sem restrição financeira".

Na chegada à reunião, o presidente do partido sublinhou que o regresso do partido ao Parlamento é fruto do trabalho próprio dos seus militantes sem favores eleitorais dos aliados social-democratas.O "CDS não foi muleta do PSD nem PSD foi barriga de alugeuer do CDS", defendeu.Nuno Melo reconheceu contudo que há muito a fazer, tendo por isso dado o título "Tempo de Crescer" à sua moção, a única apresentada a votos.O CDS tem de "atualizar a mensagem" e "chamar pessoas", afirmou.





Nuno Melo está à frente do CDS há dois anos e recandidata-se para mais um mandato, até 2026.O congresso, que assinala também os 50 anos do partido, decorre entre hoje e amanhã no Pavilhão Cidade de Viseu.