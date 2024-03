"Hoje houve quem neste Parlamento desse um triste sinal ao país", disse Nuno Melo. "Alguns partidos entretêm-se com o que sinceramente não acho normal", acrescentou, criticando esta "novela" e este "número de circo" parlamentar.

Nuno Melo insiste que em momento nenhum contribuiu para o problema. "Não houve nenhum acordo com o CDS", reiterou, rejeitando assim ter desmentido um acordo do Chega com o PSD.