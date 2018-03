Nuno Melo é o cabeça de lista do CDS às eleições europeias

Será Nuno Melo, de quem Cristas destacou o espírito combativo.



Nas eleições europeias de 2009, Nuno Melo foi o cabeça de lista do CDS-PP, tendo sido eleito deputado ao Parlamento Europeu em 07 de junho desse ano, juntamente com Diogo Feio.



Em 2014, o CDS-PP concorreu às europeias, dessa vez numa coligação com o PSD, e Nuno Melo foi em quarto lugar da lista conjunta, tendo sido o único eleito dos democratas-cristãos.



João Nuno Lacerda Teixeira de Melo, 51 anos, nasceu em Vila Nova de Famalicão, onde é atualmente presidente da Assembleia Municipal.



Advogado e consultor jurídico, no CDS-PP é atualmente vice-presidente e foi líder do grupo parlamentar entre 2004 e 2006.



Nuno Melo foi eleito deputado à Assembleia da República nas legislaturas iniciadas em 1999, 2002 e 2005, pelo círculo de Braga, distrital que voltou a liderar recentemente.



Na Assembleia da República, desempenhou também funções como vice-presidente da Assembleia da República na X Legislatura e presidiu à VI Comissão de Inquérito à Tragédia de Camarate.



No Parlamento Europeu, chefia a delegação portuguesa do CDS-PP pelo grupo do PPE desde 14 de julho de 2009 e é membro efetivo na Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos.