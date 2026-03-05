O desafio de Montenegro a Passos Coelho. "Há sempre uma certa tendência a dramatizar em torno do PSD"

É tudo uma questão de saber se há, de facto, propostas alternativas, mas estes momentos são clarificadores internos. Mas, aquilo que é importante é o seguinte: Luís Montenegro, para liderar o país, antes tem de ser líder do PSD. Foi assim quando chegou. Disputou a liderança do PSD e ganhou. As pessoas achavam que ele não ia durar, porque havia uma maioria absoluta de António Costa que iria durar e que ainda estaria, neste momento, a vigorar. Se olharmos para trás, foi superando todas as provas", argumentou, no programa Entre Políticos. motivam sempre muito mais notícias e mais paixões" do que noutras forças políticas e desdramatiza o tema: "Nós sabemos lidar bem com isso, mas Luís Montenegro está tranquilamente a governar o país, a liderar o PSD, e vai às eleições internas que tinha de ir", acrescentou o deputado do PSD, que rejeita a ideia de um desafio direto a Passos Coelho: "Estive a ouvir a intervenção de Luís Montenegro no Conselho Nacional e não foi isso que eu vi". ", argumentou, no programaNo mesmo sentido, Emídio Guerreiro afirma ainda que as questões em torno das lideranças do PSD "" do que noutras forças políticas e desdramatiza o tema: "", acrescentou o deputado do PSD, que rejeita a ideia de um desafio direto a Passos Coelho: "".

Chega não tem dúvidas sobre intenções de Montenegro: "Um repto a Passos Coelho para avançar ou desistir"

Na Antena 1, o deputado e dirigente do Chega sublinha ainda a tentativa de clarificar a posição de alguém que poderá querer vir a jogo e que, de acordo com as mais recentes afirmações, criou essa sensação. Se é ou não é, iremos ver quando realmente forem às diretas. Veremos se realmente avança para a jogo e se se quer candidatar ou não ao lugar de líder do PSD", concluiu Rui Paulo Sousa, sobre o anúncio de Luís Montenegro.

Para Rui Paulo Sousa, deputado e membro da direção nacional do Chega, Luís Montenegro não se limitou a fazer uma atualização do calendário eleitoral interno, mas a lançar um desafio ao ex-líder do partido.", disse.

Socialista António Mendonça Mendes vê antecipação de diretas no PSD como momento de "clarificação da direita"

Não acho que seja um mero calendário interno do partido que está em causa, tem que ver com a clarificação da direita e da forma como a direita se vai estruturar nos próximos anos. Tenho a ideia de que os partidos e as lideranças não acompanharam a evolução dos acontecimentos. A direita, de um momento para o outro, tornou-se muito maioritária no país. Neste momento tem dois terços do parlamento", disse. António Mendonça Mendes considera ainda que, tendo em conta os últimos atos eleitorais, não existe uma direita, mas várias direitas, e acrescenta: "Nas últimas presidenciais foi muito visível a existência dessas várias direitas. Estou convencido que nós, num curto ou médio prazo, teremos uma reconfiguração daquilo que é a direita portuguesa. Veremos como é que estes atores, em concreto, se posicionarão".

Na Antena 1, António Mendonça Mendes, deputado e ex-secretário de Estado do PS, acompanha Emídio Guerreiro na ideia de que as lutas pela liderança no PSD motivam sempre interesse no panorama político nacional, mas aponta um argumento em particular. Para o socialista, o anúncio feito no Conselho Nacional não representa, no entanto, apenas uma mudança no calendário eleitoral interno, mas sim uma clarificação perante o ressurgimento de Pedro Passos Coelho.

Ex-candidato António Filipe aponta decisão de Montenegro como tónico para líder do PSD: "Suplemento de apoio do seu próprio partido"

Para o comunista António Filipe, a antecipação das eleições diretas no PSD é uma decisão que pretende, sobretudo, revalidar a liderança de Luís Montenegro após semanas difíceis para o Governo e para o primeiro-ministro - e num momento em que o Executivo português é confrontado com um contexto internacional conturbado e após a tragédia vista em vários concelhos da zona centro do país, afirma. O dirigente comunista, atual membro do Comité Central do PCP, aponta ainda a Montenegro a capacidade de, enquanto líder, assinalou o antigo deputado e ex-candidato à presidência da República.