PSD vai a diretas em maio para acabar com dúvidas

Luís Montenegro foi ao Conselho Nacional do PSD defender que está na hora de arrumar a “casa laranja” de dúvidas sobre o rumo do Governo e de críticas que podem minar a coesão interna.

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

“sejam eles partidos políticos, sejam eles alguns intervenientes na cena mediática (…) podemos compreender que eles tentem desvalorizar ou diminuir o impacto e até a profundidade daquilo que estamos a fazer", apontou o líder do PSD, Luís Montenegro.
Inês Ameixa - Antena 1

Uma reunião que demorou duas horas e meia à porta fechada, depois do discurso de Montenegro.

Já Paulo Rangel defendeu que o país precisa de estabilidade e disse não compreender os social-democratas que estão a criar dúvidas dentro do partido.

Nesta reunião foi aprovado por unanimidade um código de ética para os militantes - que impõe regras no exercício de cargos, desde logo o compromisso dos militantes de que não usufruem de vantagens financeiras.

Tópicos
