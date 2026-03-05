PSD vai a diretas em maio para acabar com dúvidas

Inês Ameixa - Antena 1



“sejam eles partidos políticos, sejam eles alguns intervenientes na cena mediática (…) podemos compreender que eles tentem desvalorizar ou diminuir o impacto e até a profundidade daquilo que estamos a fazer", apontou o líder do PSD, Luís Montenegro.

Uma reunião que demorou duas horas e meia à porta fechada, depois do discurso de Montenegro.





Já Paulo Rangel defendeu que o país precisa de estabilidade e disse não compreender os social-democratas que estão a criar dúvidas dentro do partido.





Nesta reunião foi aprovado por unanimidade um código de ética para os militantes - que impõe regras no exercício de cargos, desde logo o compromisso dos militantes de que não usufruem de vantagens financeiras.