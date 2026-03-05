País
Contributos mediáticos de Passos Coelho agitam PSD
O antigo primeiro-ministro e antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho têm andado de conferência em conferência a falar sobre o que entende ser a política que adotaria e como sente o estado do Governo e do país. Opiniões que estão a agitar os social-democratas.
Há quem refira que as palavras de Passos estão a criar dissidências na estratégia social-democrata e para o Governo do país.
O tiro de partida foi a entrevista que o antigo líder e governante deu ao jornal ECO.Oriana Barcelos - Antena 1