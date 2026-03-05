Política
PSD vai para diretas em maio para acabar com dúvidas no seio do partido
Luís Montenegro foi ao Conselho Nacional do PSD defender que está na hora de arrumar a “casa laranja” de dúvidas sobre o rumo do Governo e de críticas que podem minar a coesão interna.
“sejam eles partidos políticos, sejam eles alguns intervenientes na cena mediática (…) podemos compreender que eles tentem desvalorizar ou diminuir o impacto e até a profundidade daquilo que estamos a fazer", apontou o líder do PSD, Luís Montenegro.Inês Ameixa - Antena 1
Uma reunião que demorou duas horas e meia à porta fechada, depois do discurso de Montenegro.
Já Paulo Rangel defendeu que o país precisa de estabilidade e disse não compreender os social-democratas que estão a criar dúvidas dentro do partido.