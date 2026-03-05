PSD vai para diretas em maio para acabar com dúvidas no seio do partido

Última Hora
Luís Montenegro foi ao Conselho Nacional do PSD defender que está na hora de arrumar a “casa laranja” de dúvidas sobre o rumo do Governo e de críticas que podem minar a coesão interna.

Antena 1 /
Foto: Manuel de Almeida - Lusa

“sejam eles partidos políticos, sejam eles alguns intervenientes na cena mediática (…) podemos compreender que eles tentem desvalorizar ou diminuir o impacto e até a profundidade daquilo que estamos a fazer", apontou o líder do PSD, Luís Montenegro.
Inês Ameixa - Antena 1

Uma reunião que demorou duas horas e meia à porta fechada, depois do discurso de Montenegro.

Já Paulo Rangel defendeu que o país precisa de estabilidade e disse não compreender os social-democratas que estão a criar dúvidas dentro do partido.

Nesta reunião foi aprovado por unanimidade um código de ética para os militantes - que impõe regras no exercício de cargos, desde logo o compromisso dos militantes de que não usufruem de vantagens financeiras.

