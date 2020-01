OE2020. Descida do IVA da eletricidade é uma das propostas mais polémicas

Catarina Martins e Jerónimo de Sousa insistem que está "nas mãos do PS" a redução do IVA na energia. O secretário-geral do PCP garante que esta medida não é fruto uma "coligação negativa" da esquerda com o PSD.