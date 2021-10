OE2022. PR insiste na responsabilidade aos políticos na hora de aprovar documento

Foto: Lusa

O Presidente da República insistiu esta manhã no pedido de responsabilidade aos políticos na hora de votar o Orçamento do Estado. Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta manhã na Azambuja, onde apelou a um "esforço de concertação"entre os decisores políticos, considerando que "não se trata de ceder nos princípios", mas em aproveitar a oportunidade que o país tem para a reconstrução.