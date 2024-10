OE2025. Ana Catarina Mendes considera que decisão do líder do PS é "inevitável"

A eurodeputada Ana Catarina Mendes considera que a decisão de Pedro Nuno Santos em propor a abstenção do PS na votação do OE2025 é o "desfecho inevitável" após as cedências do Governo ao nível do IRS Jovem e IRC.

Ana Catarina Mendes frisou a importância de evitar a eclosão de uma nova crise política ao permitir a viabilização do Orçamento do Estado.



Apresenta, no entanto, uma série de preocupações sobre o documento, nomeadamente a decisão de descongelar a taxa de carbono, a taxa de crescimento económico abaixo do que tinha sido prometido em campanha e ainda o recorde nas cativações.



Ana Catarina Mendes considera que a negociação deste orçamento foi "mais espetacular" do que as negociações aquando da "geringonça" e confessa que espera ver esta legislatura a chegar ao fim.