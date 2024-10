A coordenadora do Bloco de Esquerda critica a falta de clareza socialista, mas também aquilo a que chama de chantagem do Presidente da República em relação a eleições.

Mariana Mortágua esteve esta segunda-feira de manhã, no Porto, com bombeiros sapadores que protestam contra os baixos salários e subsídio de risco.



A líder bloquista diz que há quem esteja a chantagear os portugueses em nome de uma estabilidade artificial e critica a forma perigosa com têm sido apresentadas eventuais eleições.