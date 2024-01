Operação Influencer. António Costa considerado suspeito de prevaricação pelo Ministério Público

A investigação, baseada em escutas, acredita que, dias antes da aprovação, o ex-ministro das Infraestruturas João Galamba e o advogado João Tiago Silveira terão negociado pormenores da nova lei com Rui Oliveira Neves, administrador da Start Campus, para beneficiar oem Sines.Segundo informações recolhidas pelo, João Tiago Silveira foi escutado a 13 de outubro a dizer a Rui Oliveira Neves queDe acordo com o Ministério Público, o advogado referia-se a uma “lei feita à medida”, classificada pelo administrador da Start Campus como

As suspeitas de prevaricação serão, assim, em coautoria de João Galamba, João Tiago Silveira, Rui Oliveira Neves e António Costa.

A alegada “lei feita à medida” seria uma alteração do novo Regime Jurídico de Urbanização e Edificação que, segundo um comunicado de outubro da Presidência do Conselho de Ministros,para reduzir os “encargos administrativos e dos custos de contexto, agilizando a atividade das empresas”.O Ministério Público acredita que o objetivo seria queem termos equiparáveis a obras promovidas pela administração pública quando promovidas por entidades privadas em parques industriais, empresariais ou de logística, relativamente a projetos reconhecidos como Projetos de Interesse Nacional (PIN)”.As suspeitas que incluem o primeiro-ministro fazem parte do inquérito aberto junto do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça. António Costa ainda não foi constituído arguido.A informação é avançada. Pelas 19h30, o ainda primeiro-ministro fará um discurso que deverá incluir um balanço dos últimos oito anos de governação.