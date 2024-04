Operação Influencer. António Costa pediu "hoje mesmo" para ser ouvido pelo STJ

António Costa confirmou que"É tempo que as suspeitas se esclareçam", afirmou."Quem está sujeito a uma suspeição pública como aquela que foi oficializada a meu respeito, deve preservar as instituições", afirmou, recordando a justificação dada para a sua demissão em novembro e invocando-a novamente para não esclarecer quando e de que forma poderá vir a "servir Portugal" novamente."Constituí advogado e dei instruções para, hoje mesmo, apresentar um requerimento junto do senhor coordenador do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça,porque não há nada pior do que haver uma suspeita e ela não ser esclarecida", revelou António Costa."Como já disse várias vezes estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça", acrescentou o ex-primeiro-ministro, algo que agora "formalizou" ao ser substituído no cargo.

"Que lhe corra tudo bem"

A Luís Montenegro, cuja cerimónia de posse como primeiro-ministro de Portugal tinha decorrido minutos antes, António Costa desejou um futuro risonho, ao entregar-lhe a chefia no Governo.







"O que eu tenho a dizer ao senhor Luís Montenegro é desejar-lhe as maiores felicidades" e "muita sorte".

acrescentou, considerando que "esta transição de pastas decorreu de forma impecável", uma "honra para a nossa democracia"Recusando-se a comentar a eventual estratégia da oposição, António Costa preferiu mencionar a clareza e a coerência do discurso do novo primeiro-ministro de Portugal."Foi um discurso muito claro, muito coerente com o que senhor Luís Montenegro defendeu na campanha eleitoral", afirmou.Também sem revelar o que pretende para o futuro António Costa agradeceu aos portugueses a oportunidade de ter servido o país, com uma palavra especial para os colaboradores mais próximos e à família, sobretudo à sua mulher.