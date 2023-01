Operação Vortex. Pinto Moreira desmente acusação de corrupção

Em declarações aos jornalistas esta terça-feira, o deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira desmente as notícias que dão conta de que terá recebido 50 mil euros para facilitar o licenciamento de projetos urbanísticos.

"Nego categoricamente que tenha recebido o que quer que seja", afirmou, e ainda "qualquer comportamento menos ético".



Em causa estão as notícias de uma alegada divisão de 100 mil euros entre Joaquim Pinto Moreira e Miguel Reis, ex-autarca de Espinho. Os factos estão a ser investigados no âmbito da Operação Vortex.



Entretanto, foi já anunciado que o ex-secretário-geral do PSD, José Silvano, vai substituir Joaquim Pinto Moreira na presidência da comissão eventual para a revisão constitucional. A decisão foi comunicada hoje pelo grupo parlamentar social-democrata.



A 12 de janeiro o líder do PSD, Luís Montenegro já tinha anunciado que Joaquim Pinto Moreira iria deixar a vice-presidência do grupo parlamentar social-democrata e a presidência da comissão parlamentar de revisão constitucional, isto depois de ter sido alvo de buscas domiciliárias no âmbito da operação Vórtex.