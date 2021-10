Orçamento 2022. Rui Rio defende que primeiro-ministro devia ter-se demitido

Rui Rio considera que o primeiro-ministro devia ter-se demitido após o desfecho de hoje, com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, "por uma razão simples": "nós ficamos numa situação de ingovernabilidade, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista orçamental".