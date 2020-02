Orçamento do Estado para 2020. Dia de votação final global

Durante três dias, sempre pela noite dentro na Comissão de Orçamento e Finanças, foramO OE2020 foi aprovado na generalidade no dia 10 de janeiro com os votos a favor do PS. As abstenções do Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Verdes, Livre e três deputados social-democratas eleitos pela Madeira. Votaram contra PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.Hoje o sentido de voto deverá ser o mesmo. E assim a versão final do Orçamento do Estado será aprovada.

PSD retira proposta de redução do IVA na energia

quando o PSD, pela voz do presidente Rui Rio, anunciou a substituição das contrapartidas, o BE mostrou abertura para as acompanhar, o que levou o PS e o Governo a dramatizar sobre o facto de poder estar em causa a aprovação do orçamento., tendo inclusivamente o PSD acabado por retirar a sua depois do chumbo das contrapartidas e da data da entrada em vigor.Entretanto, PSD, BE e PCP já anunciaram que vão avocar as suas propostas relativas ao IVA da eletricidade para o debate em plenário hoje de manhã, sendo assim repetidas as votações das propostas em causa.

Linha circular do Metro de Lisboa suspensa

Outra das medidas que levou o PS acusar o PSD de irresponsabilidade foi a suspensão do projeto de construção da linha circular do Metro de Lisboa, tendo os socialistas anunciado que iriam pedir junto do Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva se as propostas fossem aprovadas.Ao longo das votações, PCP e BE viram "luz verde" a algumas das medidas que tinham negociado com o PS para garantir a viabilização do orçamento.

Acordo à esquerda para aumento extraordinário das pensões

Na véspera do início das votações, foi conhecido que o Governo chegou a acordo com o Bloco e PCP para que o aumento extraordinário das pensões mais baixas seja feito logo no primeiro mês a seguir à entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020.

Os acordos da antiga geringonça





Na lista das conquistas dos antigos parceiros de geringonça do PS está ainda, no caso do BE, uma descida de 20 por cento das propinas, um reforço de 180 milhões de euros para investimento em meios complementares de diagnóstico e terapêutica, a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, o fim das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e a criação de uma contribuição especial sobre as empresas de celulose.

Já no caso do PCP, destaque para, de acordo com uma faseamento a propor pelo Governo.

A proposta do PSD que sujeita à aprovação do parlamento injeções no Fundo de Resolução que ultrapassem os 850 milhões de euros sofreu vários volte-faces, uma vez que depois de ter sido aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças, após a sua avocação para plenário, acabou por ser chumbada. No entanto, esta votação vai ter que ser repetida uma vez que os serviços detetaram que houve um empate e não um chumbo direto.