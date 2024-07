"Não quero fazer nenhuma avaliação [da procuradora-geral da República], o mandato está a terminar e vai haver uma audição no Parlamento para a qual a procuradora já se disponibilizou que é importante, esta comunicação da Procuradoria com o país através da Assembleia da República é importante, até para promover a confiança no Ministério Público e na Assembleia da República", apontou Pedro Nuno Santos.





"Tem sido evidente um aumento da desconfiança e desconforto relativamente à atuação do Ministério Público", sublinhou.







Sobre a política da Justiça, refere que "é definida pelos políticos, pela Assembleia da República, é assim em Portugal e em qualquer democracia avançada, e por isso os políticos não se podem demitir. Não é aceitável que cada vez que um político fale de justiça ou do Ministério Público lhe caiam em cima".





Manifestou ainda concordância com as palavras da ministra da Justiça relativamente aos critérios de liderança e capacidade de comunicação no perfil para o novo PGR.