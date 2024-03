Ordem dos Médicos reconhece "trajeto interessante" de nova ministra da Saúde

Carlos Cortes espera que a nova ministra da Saúde tenha a "capacidade de resolver os problemas da Saúde", mas admite que é "uma qualidade" ser uma "pessoa que conhece o terreno". O bastonário da Ordem dos Médicos assume que o mais importante é a "capacidade de execução" das medidas e políticas do novo Governo.

"A professora Ana Paula Martins tem um trajeto que é muito interessante na Saúde, porque teve uma intervenção cívica associativa muito importante", afirmou o bastonário da Ordem dos Médicos. "É uma pessoa que conhece o terreno".



Por isso, Carlos Cortes considera que "é, em primeiro lugar, uma qualidade".



Outro aspeto que destacou, foi a "enorme capacidade de diálogo, de juntar pessoas e de execução". E, na ótica do bastonário, "é isso que necessário neste momento na Saúde".



"Agora o importante é sabermos qual vai ser a equipa ministerial e sobretudo o Programa do Governo para a área da Saúde e as políticas que vão ser definidas e a capacidade de execução".