Houve recados a quem esqueceu o 25 de novembro e críticas ao saudosismo do passado e houve, também, vários recados a Marcelo Rebelo de Sousa.





Já as palavras do presidente foram no sentido que Portugal deve indemnizar as vítimas do colonialismo.Houve, ainda um apelo às gerações mais jovens, por parte de uma deputada, com 27 anos.