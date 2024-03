PAN mantém linha vermelha sobre viabilização de um Governo da AD

"Mantemos aquilo que dissemos até aqui. Os nossos valores estão acima de qualquer interesse político-partidário e por isso o PAN mantém aquilo que disse até este momento sobre a AD", disse a porta-voz do PAN, salientando que o partido "tem valores que são irrenunciáveis e que são incompatíveis com valores que a AD tem vindo a defender".



"Não estaremos disponíveis para viabilizar um Governo que, de alguma forma, afronte com os valores que o PAN representa na Assembleia da República", vincou, garantindo que o partido "não renuncia às suas causas e valores".



A projeção da Católica para a RTP põe como hipótese que o PAN abandone o Parlamento. Sobre esta conjuntura, Inês Sousa Real lembrou que ainda é cedo para se tirar conclusões e disse que vai "aguardar com serenidade" o apuramento dos resultados.