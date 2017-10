PAN quer formação de populações para caso de incêndio

André Silva disse ainda que é necessária formação para as populações saberem o que fazer em caso de incêndio. O deputado perguntou ao Governo: "quanto tempo as pessoas terão de esperar para recuperarem as suas vidas?".



Na resposta ao PAN, António Costa afirmou que a redução dos incêndios nos últimos anos contribuiu para que as populações tenham menos cuidado no combate aos fogos. "Muitas das práticas que diz faltarem já existiram", notou o primeiro-ministro.



Costa defendeu que é preciso distinguir entre "o direito de propriedade e o direito de plantar". Para o primeiro-ministro, haverá espécies que não poderão ser plantadas em determinados locais e locais onde nada poderá ser plantado.