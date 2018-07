PAN quer melhorar Orçamento de 2019 e reduzir consumo de plástico

Foto: António Cotrim - Lusa

A posição do PAN foi transmitida pelo deputado do PAN, André Silva, no final de uma rápida audiência de menos de 15 minutos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Além destes objetivos de "batalhar na redução do plástico", na próxima sessão legislativa, em 2019, o PAN também promete opor-se à eventual exploração de petróleo no mar português, acusando o Governo de ter mudado de posição.