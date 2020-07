Parlamento aprova proposta que põe fim aos debates quinzenais com PM

O PS e o PSD aprovaram sozinhos o artigo que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento, passando António Costa a ter presença obrigatória para responder sobre política geral apenas de dois em dois meses.



No PS, votaram contra 21 deputados e abstiveram-se outros cinco parlamentares, incluindo o próprio coordenador do grupo de trabalho de revisão do regimento, Pedro Delgado Alves.



No PSD votaram contra cinco deputados e vários outros anunciaram que apresentarão declarações de voto.



O artigo alterado no Regimento da Assembleia da República que substitui os debates quinzenais por debates mensais com o Governo foi avocado para plenário pelo BE e PAN e mereceu o voto contra dos restantes partidos e deputadas não inscritas.



Não participaram nesta votação o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, nem o presidente do PSD, Rui Rio, por se encontrarem a participar, por videoconferência, na reunião do Conselho de Estado.







A proposta foi já também aprovada em votação final global, com 51 votos contra e 175 a favor.





No debate que antecedeu a votação, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, frisou que António Costa terá de estar obrigatoriamente dez vezes durante o ano no Parlamento. Cinco a seis vezes estará presente em debates quinzenais, duas vezes nos debates europeus, uma vez no debate do Orçamento do Estado e uma vez no debate do Estado da Nação.



“E sempre que se entenda que há motivo para vir, o senhor primeiro-ministro aqui estará”, acrescentou a líder parlamentar.



Dezenas de votações no Parlamento



O Parlamento está a realizar esta quinta-feira cerca de 80 votações, entre as quais as de 40 leis. Para além do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, uma das votações mais aguardadas diz respeito a uma mudança à lei da nacionalidade.





Entretanto, o Parlamento aprovou já em unanimidade um voto de saudação pelo centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues. Ouviu-se, na sala de sessões, o fado "Com Que Voz", momento que culminou com aplausos.



No texto apresentado pelo presidente da Assembleia da República, e lido na sessão plenária desta tarde no parlamento, Ferro Rodrigues considerou que "celebrar Amália Rodrigues é reconhecê-la como génio musical complexo, em todas as suas facetas - de fadista, criadora e poeta -, sem falsos unanimismos nem retratos simplistas e ficcionados, incompatíveis com a liberdade com que sempre viveu".







