Parlamento. BE e CDS votam a favor de debater projecto do Chega

A Comissão de Assuntos Constitucionais insiste que o projeto de lei do Chega "não preenche os requisitos constitucionais" e que cabe ao Presidente da Assembleia da República dizer se deve ou não ser agendado.



O parecer foi aprovado com os votos a favor do PS, PCP e da deputada Joacine Katar Moreira.



PSD e PAN abstiveram-se.



Bloco de Esquerda, CDS e Chega votaram contra por defenderem que a comissão não deveria abrir o precedente de travar a subida de um diploma a plenário por dúvidas de constitucionalidade.



André Ventura já disse que vai recorrer se Ferro Rodrigues retirar da ordem do dia a discussão deste diploma.