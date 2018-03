Parlamento prepara entidade para fiscalizar rendimento dos políticos

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, acredita que os deputados parlamentares não vão desperdiçar o trabalho já desenvolvido para criar uma nova entidade de fiscalização dos rendimentos e dos interesses dos políticos.



O líder parlamentar do Bloco diz que espera ter resultados do trabalho parlamentar até ao próximo verão, até porque no entendimento dos bloquistas o sistema atual não está a funcionar bem.



Pedro Filipe Soares defende agora um novo organismo mais independente e autónomo.