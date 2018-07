Parlamento recomenda reabilitação de sete escolas em Lisboa, Aveiro, Porto e Braga

Lusa18 Jul, 2018, 21:40 | Política

Os projetos de resolução do PCP e BE, que solicitam ao Governo obras de requalificação das escolas secundária e EB 2/3 Professor Gonçalo Sampaio, na Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, foram aprovados por PSD, CDS-PP, BE, PCP, PAN, Os Verdes e sete deputados socialistas, e com a abstenção do PS.

Já os diplomas do BE e do CDP-PP, que recomendam a requalificação da Escola Secundária Joaquim de Araújo, no concelho de Penafiel, no distrito do Porto, e dos bloquistas para reabilitar a Escola Básica de Penafiel Sul foram aprovadas por todas as forças partidárias, exceto pelo PS, que se absteve.

O BE afirma que aquela escola básica, com "31 turmas e um total de 679 alunos", sofre de "infiltrações das chuvas" que danificaram o edifício, "em particular os revestimentos dos soalhos e as paredes", além de serem já "visíveis a olho nu várias fissuras, algumas de grandes dimensões".

Relativamente à Escola Secundária Joaquim de Araújo, a recomendação do CDP-PP alinha-se com a dos bloquistas e pede a "urgente remoção de fibrocimento com amianto das coberturas" e a requalificação do restante edificado.

O BE e o CDP-PP também solicitaram ao executivo liderado por António Costa (PS) a reabilitação da Escola Secundária Henrique Medina, no município de Esposende, em Braga, foi aprovada com os votos a favor de PSD, CDS-PP, BE, PCP, Verdes, PAN e de sete deputados da bancada socialista, apesar da abstenção de PS.

A escola, com "mais de 1.200 estudantes e 130 professores", encontra-se "numa situação de degradação dramática pondo em causa o bem-estar e até a segurança da comunidade educativa", dá conta o documento do BE, elencando que "o telhado é fibrocimento (com amianto)".

Em consonância com os deputados esquerdistas, o CDS-PP pede a "rápida remoção de todas as placas de fibrocimento com amianto existentes na escola".

O documento, que inclui os cinco projetos de resolução de PSD, CDS-PP, PEV, BE e PCP, a pedir a requalificação da escola secundária da freguesia de Esmoriz, no concelho de Ovar, em Aveiro, foi aprovado com a abstenção do PS e voto a favor dos restantes partidos.

PSD, CDS-PP e Bloco também pediram ao Governo que requalifique a Escola Secundária de Valbom, no concelho de Gondomar, no distrito do Porto.

O documento foi aprovado com abstenção do PS e voto a favor dos restantes partidos e quatro deputados socialistas, com a recomendação do BE a referir que "as infiltrações são de tal forma grandes que parece estar a chover" no interior do refeitório.

Os sociais-democratas referem que há "deficiências notórias no aquecimento" da escola e o CDS-PP -- assim como os outros dois partidos -- pede a remoção "imediata de todas as placas de fibrocimento nas coberturas do edificado".

O último texto final apresentado pela Comissão de Educação e Ciência e que aglomerava as resoluções de BE, CDS-PP e Os Verdes para requalificar a Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, foi aprovado com os votos a favor de todos os partidos e de quatro deputados socialistas, e a abstenção da restante bancada parlamentar do PS.

Novamente, os partidos requerem ao Governo a substituição das placas de fibrocimento que contêm amianto e que "são potencialmente carcinogénicas", de acordo com o documento do BE.