Participação em declínio. Estudo mostra evolução das presidenciais

Entre 1991 e 2021, o valor mais elevado registou-se em 1996 (66 por cento), tendo-se atingido um mínimo histórico de participação em 2021 (39 por cento).



Descontando os eleitores que, apesar de continuarem recenseados em Portugal vivem no estrangeiro, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, obteve uma estimativa mais próxima da realidade, que aponta para uma participação de 51 por cento nas últimas eleições presidenciais.

No caso de 2021, este efeito foi agravado por um contexto pandémico particularmente adverso à participação eleitoral.





Apenas uma minoria de nove por cento dos inquiridos no estudo considera que as presidenciais são as eleições com maior impacto direto na sua vida. Esta opinião é significativamente mais frequente entre abstencionistas e votantes intermitentes (16 por cento) do que entre eleitores assíduos (seis por cento).

Os resultados do estudo sugerem que os eleitores mais assíduos tendem a encarar as eleições legislativas como o momento central do processo democrático, enquanto que os votantes menos regulares demonstram uma maior propensão para valorizar as eleições presidenciais, que têm um carácter mais personalizado.

Desde as primeiras eleições presidenciais, em 1976, até às mais recentes, em 2021, o eleitorado português aumentou 44 por cento - ou 70 por cento se se incluírem os eleitores emigrantes, que passaram a votar nestas eleições a partir de 2001 - e todos os presidentes eleitos para um primeiro mandato foram reconduzidos.

Quais foram as eleições mais renhidas?

Como evoluiu a abstenção?

A votação dos emigrantes portugueses residentes no estrangeiro, possível a partir das eleições de 2001, deu uma maior percentagem de votos ao candidato vencedor do que a votação dos residentes em território nacional em quatro das cinco eleições realizadas desde então.

Inflação dos cadernos eleitorais



Foi nas eleições de 1996 que se registou o maior impacto do inflacionamento dos cadernos eleitorais na taxa de abstenção: a taxa de abstenção oficial foi de 34 por cento, quando a taxa de abstenção real ficaria pouco acima dos 25 por cento (uma abstenção técnica de 8,2 pontos percentuais).