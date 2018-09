Partidos comentam render da guarda na Procuradoria Geral da República

A Presidente do CDS defende uma revisão da Constituição, mas o PS recusa porque não vê necessidade em clarificar a lei sobre a limitação de mandatos.



À esquerda, a ideia também não tem acolhimento. Os partidos defendem que, mais do que nomes, o importante é o desempenho no cargo.



Joana Marques Vidal foi uma escolha de Passos Coelho. Num artigo de opinião no jornal online Observador, o ex-PM arrasa a decisão de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.



Diz que "Não houve a decência de assumir com transparência os motivos que conduziram à sua substituição". "Em vez disso preferiu-se a falácia da defesa de um mandato único e longo para justificar a decisão".



Os partidos dividem-se quanto à decisão do Governo, mas nenhum criticou a escolha de Lucília Gago para nova Procuradora Geral da República.