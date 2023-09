Partidos de Direita indignados com chumbo do PS à audição de Helena Carreiras

Partidos de Direita indignados com chumbo do PS à audição de Helena CarreirasPSD, Chega e Iniciativa Liberal estão a exigir mais esclarecimentos ao atual ministro dos Negócios Estrangeiros e à ministra da Defesa sobre o chumbo socialista ao pedido de audição de Helena Carreiras.

André Ventura, do Chega, admite avançar para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, caso os socialistas insistam no chumbo.

Uma possibilidade que o PSD não rejeita. Mas o social-democrata António Proa, antes disso refere que é necessário ouvir o primeiro-ministro.Já Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, recusa a hipótese de uma Comissão de Inquérito, nesta fase.Rodrigo Saraiva aponta ao primeiro-ministro e diz que o silêncio de António Costa é inaceitável.São pedidos de esclarecimento, feitos no Parlamento, pelo PSD, Chega e iniciativa Liberal, à margem do plenário.O caso Tempestade Perfeita volta a estar no centro das atenções dos partidos à direita do Governo.