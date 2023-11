À direita, os partidos mostram-se satisfeitos com a sondagem da Universidade Católica para a RTP.

A Iniciativa Liberal está disponível para entendimentos após as eleições.

Antes disso, afasta qualquer coligação, porque está confiante na campanha e considera que as ideias liberais merecem representação.



Já o Chega não afasta entendimentos, mas o partido diz que vai lutar para ganhar e André Ventura avisa que não dará os votos à direita, se for excluído de qualquer acordo.