Partidos reagem às palavras de Aguiar-Branco sobre chamar Lucília Gago ao Parlamento

Jorge Pinto reagiu em nome do partido Livre. O deputado disse que pretende saber quais são as intenções do presidente da Assembleia da República em chamar Lucília Gago ao Parlamento e que uma decisão vai ser tomada depois de ser ouvida a Assembleia de Líderes.O Livre explicou que não é uma situação inédita chamar a Procuradora-Geral da República ao Parlamento, opinião partilhada pelo Bloco de Esquerda.Fabian Figueiredo saudou as palavras de Aguiar-Branco e afirmou que foi devido ao último parágrafo do comunicado da PGR que um governo caiu e Assembleia da República foi dissolvida.“Saudamos o presidente da Assembleia da República por pedir à PGR que venha ao Parlamento”.Figueiredo afirmou também que Lucília Gago deve perceber que é necessário criar confiança com o povo. “Nada disto seria inédito. O que é inédito é uma investigação levar à queda de um governo”.Já Inês de Sousa Real também saudou o que foi dito por José Pedro Aguiar-Branco.“O PAN acompanha aquelas que são as preocupações do Presidente da Assembleia da República. Era fundamental que a PGR viesse prestar esclarecimentos à população. Faz todo o sentido que aconteça e isto em nada belisca a separação de poderes”.A líder do PAN acredita que o último parágrafo do comunicado da PGR levou a um erro grave e que é necessário um esclarecimento ao país. Inês de Sousa Real afirmou também que o silencia de Lucília Gago não é saudável.

“É preciso que a justiça também respeite o poder político e a vontade popular”.







Ventura critica violação da separação de poderes