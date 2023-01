Paulo Cafôfo vai manter-se no cargo de secretário de Estado

Foto: António Pedro Santos - Lusa (arquivo)

O antigo autarca do Funchal afirma que nada se alterou na investigação aos negócios da autarquia, processo em que nunca foi ouvido. Na Madeira, há um outro caso a correr. O social-democrata Sérgio Marques renunciou ao mandato de deputado na Assembleia da República após as acusações que fez à governação regional no tempo de Alberto João Jardim.