Paulo Raimundo diz que vitória da AD constitui "um risco sério de empobrecimento democrático"

"Um favorecimento que marca o percurso de sempre do PSD e CDS e potenciando riscos sérios de empobrecimento democrático", acrescentou.



Paulo Raimundo diz ainda que foi a "ação passada de PSD e PS" que favoreceu o Chega nestas eleições.



"O resultado agora obtido, a confirmar-se pela AD, é inseparável das ações da governação do PS. A promoção da política de direita ao longo destes últimos anos, de forma particular com a imposição da maioria absoluta, com o que gerou de injustiças e legítimo descontentamento e insatisfação, favoreceu o discurso demagógico, nomeadamente do Chega", declarou.



Paulo Raimundo considera ainda que o resultado da CDU "significa um desenvolvimento negativo, mas não deixa de constituir uma importante expressão de resistência".



"Os trabalhadores e o povo podem contar com a CDU", assegurou.