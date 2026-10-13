Paulo Raimundo: Passos Coelho está com "saudades do tempo dos cortes"

"O doutor Passos Coelho está com saudades de 2015. Está com saudades desse tempo, está com saudades do tempo dos cortes das pensões, está com saudades do tempo do corte dos feriados, está com saudades do tempo em que os manuais escolares não eram gratuitos, está com saudades do tempo em que não havia passe social na dimensão em que há hoje", disse Paulo Raimundo, reagindo às declarações de Passos Coelho.

O líder do PCP falava aos jornalistas à margem de uma visita à fábrica de pastelaria Just Baked no Sobral de Monte Agraço, no distrito de Lisboa, um exemplo de empresa onde o "aumento brutas dos preços" das matérias-primas e em particular do gás fez disparar os custos.

Nesta empresa, o custo da fatura mensal do gás aumentou para 3.700 euros, "mais 1.000 euros daquilo que pagava em média no ano passado".

"Nós temos que olhar para isto. Não há nenhuma possibilidade de garantir que estas empresas se mantenham com gente com muito amor ao que fazem, com muita dedicação, com muitos trabalhadores, e mantém uma situação destas", alertou.

Para fazer face ao aumento dos custos, o PCP propôs no Parlamento a redução do IVA do gás 23% para 6%, o fim da "tributação dupla do Imposto sobre Produtos Petrolíferos" e um apoio do Governo na diferença do aumento dos custos para as empresas, em vez da redução do IRC, como quer o Governo.