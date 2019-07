PCP acusa PS de se aliar à direita na legislação laboral

"É inaceitável. Quando o partido socialista, muitas, vezes se afirma de esquerda - e os direitos dos trabalhadores são zona de fronteira entre a esquerda e a direita -, o PS faz a opção errada: encosta-se à direita e toma protagonismo nestas alterações à legislação laboral", acrescentou Jerónimo de Sousa.



Perante cerca de duas centenas de apoiantes, Jerónimo de Sousa reiterou também algumas propostas já anunciadas pelo PCP, como a redução de impostos sobre os trabalhadores com salários baixos e médios, a descida do IVA de 23 para 21% e do IVA da eletricidade e do gás de 23 para 6%.