PCP destaca empenho e intervenção na "defesa dos valores de Abril"

Lusa21 Mai, 2018, 19:23 | Política

Em nota enviada às redações, o PCP expressou as condolências à família de António Arnaut e ao Partido Socialista, lembrando o "posicionamento antifascista" e a "participação em ações unitárias democráticas" do socialista, conhecido como "pai" do Serviço Nacional de Saúde.

O PCP sublinhou ainda a "intervenção institucional" e "o empenho" de António Arnaut "na defesa dos valores de Abril, nomeadamente no que toca à saúde e a outros direitos sociais e democráticos consagrados na Constituição da República Portuguesa".

António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra.

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

Poeta e escritor, António Arnaut envolveu-se desde jovem na oposição ao Estado Novo e participou na comissão distrital de Coimbra da candidatura presidencial de Humberto Delgado.