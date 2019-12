PCP insiste na necessidade de salvar Serviço Nacional de Saúde

O hospital de Évora serviu de exemplo para sublinhar as dificuldades do SNS. No decurso das jornadas parlamentares do PCP, no distrito de Évora, o líder parlamentar visitou esta manhã as actuais instalações da unidade de saúde, dívidas por uma estrada nacional que faz a ligação do atual IP2.