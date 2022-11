PCP. Jerónimo de Sousa substituído por Paulo Raimundo

Dezoito anos depois, Jerónimo de Sousa deixa a liderança do Partido Comunista Português e vai ser substítuído por Paulo Raimundo que se encontra no partido desde 1994.





"Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do PCP, no prosseguimento de uma avaliação própria, reflectindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha, mantendo-se como membro do Comité Central do PCP", pode ler-se numa nota do gabinete do PCP.



O ainda líder do Partido Comunista vai passar o testemunho ao ao sucessor no próximo dia 12 de novembro.



"Paulo Raimundo é de uma geração mais jovem, com um percurso de vida marcado por uma experiência diversificada, com capacidade, inserção no colectivo, preparado para uma responsabilidade que associa a dimensão pública à ligação, contacto e identificação com os trabalhadores e as massas populares e com o Partido, as suas organizações e militantes", conclui a nota do partido.