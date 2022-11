Saída de Jerónimo de Sousa não é surpresa para os militantes

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Para os militantes do Partido Comunista, a saída de Jerónimo de Sousa não é uma surpresa. Ainda assim, Miguel Tiago, na RTP3, afirmou que contava que a substituição do ainda secretário-geral do PCP acontecesse apenas no próximo congresso do partido.