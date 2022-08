PCP quer plano de emergência para Parque Natural da Serra da Estrela

Poucos dias depois de ter sido extinto um grande incêndio que deflagrou no Parque Natural da Serra da Estrela e que mais hectares consumiu este ano - mais de 22.000, correspondentes a 25% da área total -, o dirigente comunista Octávio Augusto criticou a narrativa do Governo, que "insiste que está tudo bem", enquanto se sucedem "relatos de insuficiência de meios, descoordenação, duplicação de orientações e comando".



Na ótica do partido, o que mais se vê do executivo nesta matéria são "os governantes a chamarem a si os louros do que vai correndo bem e a passarem, quando corre mal, o ónus dos incêndios para as populações e para os comportamentos individuais".



"É evidente que os incêndios remetem para anos de política de desresponsabilização e destruição dos organismos do Estado nas áreas da conservação da natureza e da gestão e planeamento florestal", sustentou Octávio Augusto, um dos 25 elementos da Comissão Política do Comité Central comunista.