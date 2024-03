PCP vai apresentar moção de rejeição a programa de Governo da AD

"Não será pelo PCP que a direita implementa o seu projeto", garantiu Paulo Raimundo em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa.

O líder comunista salientou que o partido irá dar, "desde o primeiro minuto, combate à política de direita e aos projetos reacionários que se procuram afirmar e vai fazê-lo utilizando todos os meios ao seu dispor para esse combate".

Questionado se o partido admite apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo da AD, o líder comunista respondeu: "Com toda a clareza digo que sim".

"Todos os instrumentos estão ao nosso dispor. A moção de rejeição ao programa do Governo é um instrumento ao nosso dispor e utilizaremos todos os meios ao nosso dispor para dar um sinal claro político de que com o PCP não contarão para implementar o seu projeto", vincou.

"O facto de nós avançarmos para esta iniciativa é um sinal político que queremos dar, que é para ficar logo claro ao que é que se vai. Da nossa parte, nós não temos nenhuma ilusão sobre qual é o projeto do PSD e do CDS, da direita. Não temos nenhuma ilusão qual é o caminho e as consequências na vida das pessoas, dos trabalhadores e do país", afirmou.

Numa alusão aos restantes partidos de esquerda, Paulo Raimundo referiu que esta moção de rejeição é "um sinal claro que só obriga a quem a apresenta, mas outros também farão as opções que entenderem sobre essa matéria".

"Quem nos quiser acompanhar, acompanhará, quem não quiser acompanhar, não acompanha. Aquilo que fazemos não é para arrastar outros, é para dar um sinal claro de que, connosco, o projeto da direita não avança", acrescentou.

