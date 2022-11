PCP vai ter novo secretário-geral. Jerónimo de Sousa substituído por Paulo Raimundo

Dezoito anos depois, aos 75 anos de idade, Jerónimo de Sousa deixa a liderança do Partido Comunista Português e vai ser substítuído por Paulo Raimundo, que milita no partido desde 1994., pode ler-se numa nota do partido.

O ainda secretário-geral do Partido Comunista vai passar o testemunho ao ao sucessor no próximo dia 12 de novembro.

No dia em que se anuncia que o deputado Jerónimo de Sousa deixará de ser, a seu pedido, secretário-geral do PCP, é tempo de agradecer o enorme contributo que tem dado para as instituições democráticas portuguesas. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) November 5, 2022

"Ninguém é insubstituível"

Paulo Raimundo, a escolha para a sucessão

Raimundo aderiu à JCP em 1991 e três anos depois ao PCP. Em 2004 tornava-se funcionário.





c/ Lusa

Também o presidente da Assembleia da República veio já agradecer o "enorme contributo" de Jerónimo de Sousa para as instituições democráticas., escreveu Augusto Santos Silva no Twitter.Por sua vez, o líder do PSD, Luís Montenegro, assinalou a "simpatia pessoal" do secretário-geral cessante do PCP e a sua "lealdade no combate político", dizendo-se "nos antípodas do comunismo" mas respeitador dos seus "crentes".Igualmente no Twitter,"Jerónimo de Sousa é o rosto de uma parte imprescindível da esquerda. Estou certa que continuaremos a encontrar-nos em combates comuns", escreveu.A proposta para o cargo de secretário-geral vai assim ser votada, em reunião da direção do Comité Central, no próximo sábado, uma vez concluídos os trabalhos do primeiro dia da Conferência Nacional.Há duas semanas, em entrevista à agência Lusa, o secretário-geral cessante do PCP deixara antever uma possível saída do cargo:Nessa ocasião, Jerónimo escusou-se a adiantar qualquer calendário para sua substituição. Todavia, vincou queSalientando que "o fator determinante" seria a avaliação das "condições físicas e anímicas para continuar a fazer dois mil quilómetros num fim de semana", Jerónimo de Sousa enfatizou que a estrutura do partido acompanharia e validaria o processo de transição."Eu, no caso concreto, tenho a ideia de que a vida tem um desfecho e que não deveria, enfim, esperar por qualquer reparo crítico em relação à idade", dizia então o político. Para insistir:Foi no último congresso do PCP que o nome de Paulo Raimundo, pouco visível no campo mediático, entrou para o círculo mais restrito do Partido Comunista.O PCP aponta, nas notas biográficas sobre o futuro secretário-geral, que, circunstâncias que "lhe permitiram medir o pulso às "contradições do dia-a-dia", nomeadamente os salários baixos, a exploração e a precariedade, além da "camaradagem e solidariedade" entre trabalhadores.Durante um comício comemorativo dos 101 anos do PCP, no início deste ano, Paulo Raimundo falou sobre "a força organizada dos trabalhadores é capaz de tudo", reprovando o aumento do custo de vida, da alimentação à energia:Dois anos depois de se filiar, foi eleito membro do Comité Central e, em 2016, entrou para o Secretariado. No XVI Congresso, em 2020, é eleito para a Comissão Política do Comité Central. Integra assim os dois órgãos mais restritos, a par de figuras como o próprio Jerónimo de Sousa, Francisco Lopes ou Jorge Cordeiro.Paulo Raimundo nasceu em Cascais. Os pais, naturais de Beja, trabalhavam como funcionários do Estoril Futebol Clube quando nasceu e viviam nas instalações do clube, segundo os dados facultados pelo PCP.. Em suma, um homem com "um percurso de vida dedicado à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo português, por um Portugal com futuro, pelo ideal e projeto comunistas".