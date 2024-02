Pedro Nuno diz que aceitaria debate extra com Montenegro, Melo e Câmara Pereira

André Kosters - Lusa

O candidato do PS às eleições de 10 de março, Pedro Nuno Santos, diz que aceitaria "com uma condição" fazer um décimo debate que incluísse Luís Montenegro (PSD), Nuno Melo (CDS) e Gonçalo da Câmara Pereira (PPM): que o tempo de debate fosse igual para si e para os três representantes da Aliança Democrática.