Pedro Nuno reconhece derrota do PS na Madeira e lamenta vitória de Albuquerque

Os resultados oficiais ainda não são conhecidos, mas o secretário-geral do PS reconhece a derrota do PS na Madeira e lamenta a vitória do PSD e de Miguel Albuquerque.

"Lamento apenas que tenha ganho o PSD Madeira e Miguel Albuquerque em particular", disse Pedro Nuno Santos.



"Desejo o maior secesso ao Governo regional, garantindo que o Governo da República tudo fará para garantir uma boa relação institucional com o Governo da Madeira", declarou.



O secretário-geral dos socialistas diz, no entanto, que não pode tirar nenhuma ilação destas eleições regionais para o Partido Socialista.



"O Partido Socialista nunca ganhou umas eleições na Madeira e é o partido que mais eleições ganhou no país", lembrou.